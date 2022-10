Lo faremo in famiglia !

Guidati dall’entusiasmo di Olivier, Sophie e dei loro figli, imparerete che il bricolage e la ristrutturazione della casa in famiglia hanno molti vantaggi. Accessibile a tutti, questo libro rende il fai da te un gioco da ragazzi!

Olivier, specialista dell’isolamento a Montpellier (spécialiste isolation à Montpellier), Sophie e i loro tre figli, Carla, Félix e Jules, hanno deciso di occuparsi della casa dei loro sogni. In tutto, vengono proposti 75 progetti passo-passo per allestire facilmente la casa, stanza per stanza. Ristrutturare un pavimento in parquet, installare un isolante, fissare delle applique, installare un termosifone, dipingere con un rullo, tutta la famiglia ci svela i suoi consigli e i suoi metodi fai-da-te per trasformare la casa in modo molto semplice… con l’aggiunta di tante risate e divertimento!

Ponti termici : il nemico del risparmio energetico

Il nemico del risparmio energetico è il ponte termico. Si tratta di un’interruzione dell’isolamento, che rompe la barriera protettiva della casa. Volete sapere se avete ponti termici in casa ? Controllare queste 3 aree:

. Sul pavimento, tra il massetto di cemento e la soletta della casa: in molti casi non c’è isolamento.

. All’incrocio di due pareti verticali o orizzontali.

. A livello di falegnameria.

Un ponte termico fa entrare l’umidità in casa. C’è una “perdita” in casa. Questo proviene da:

. L’uso di materiali diversi

. Giunti imperfetti

. Mancanza di isolamento.

La soluzione : l’isolamento

Per evitare lo sviluppo di ponti termici, l’isolamento deve formare un’unica barriera tra il tetto, la facciata e gli infissi. I materiali utilizzati devono essere complementari per impedire il passaggio dell’acqua o dell’aria. L’isolamento è all’interno della casa: sotto il tetto, sulle pareti e sui vetri (doppi vetri). Per proteggere ulteriormente la casa, esistono soluzioni per l’isolamento esterno o il rivestimento della facciata per evitare crepe e infiltrazioni di umidità.

Contenuto : L’ingresso – La cucina – Il soggiorno – La sala da pranzo – Lo studio – La camera da letto dei genitori – Il bagno dei genitori – La sala TV – Il pianerottolo – La camera da letto di Carla – La camera da letto di Felix – La camera da letto di Jules – Il bagno dei bambini – La toilette – L’esterno…

Lo faremo in famiglia !

Sophie et Olivier Doriath

Editions Fleurus

288 pages. 27,50€